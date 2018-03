Seis pessoas são assassinadas na Argélia, avisa imprensa local

Nas últimas 48 horas seis pessoas, entre elas três militares, foram assassinadas por supostos membros dos grupos fundamentalistas nas províncias de Boumerdès e Buira, informou nesta terça-feira, 8, a imprensa argelina. Um oficial e dois soldados morreram e outros cinco ficaram feridos na localidade de Taurga, na província de Boumerdès, por causa da explosão de dois artefatos, que estavam escondidos à beira de uma estrada, durante a passagem de uma caravana militar, segundo o jornal El Khabar. Em Buira, um policial e dois civis morreram quando um comando terrorista penetrou em um comércio de alimentação na localidade e metralhou as oito pessoas que se encontravam no local. O policial, antes de morrer, usou sua arma e matou um dos assaltantes. Pelo menos 60 pessoas perderam a vida de forma violenta até agora durante o mês do Ramadã, de acordo com uma apuração estabelecida com base em comunicados oficiais e informações da imprensa argelina.