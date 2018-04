Seis soldados da OTAN e 3 militares afegãos morrem em emboscada Seis soldados da Força Internacional de Assistência de Segurança (ISAF), liderada pela OTAN, e três militares afegãos morreram em uma emboscada de insurgentes no leste do Afeganistão, informou a ISAF em um comunicado no sábado. Outros oito soldados da ISAF e 11 militares afegãos ficaram feridos no enfrentamento que começou quando os insurgentes emboscaram sua patrulha a partir de posições múltiplas, com lança-granadas e pequenas armas de fogo, disse o comunicado. A maioria das tropas da ISAF baseadas no leste do Afeganistão é formada por norte-americanos, mas o comunicado omitiu a nacionalidade dos soldados mortos até que as famílias sejam notificadas. A violência no Afeganistão tem aumentado constantemente desde que os talibãs relançaram sua ofensiva há dois anos. Mais de 6.000 pessoas morreram desde então. Através de sua campanha de guerrilha, ataques suicidas e bombas no caminho, os talibãs buscam convencer os afegãos de que governo e os mais de 50.000 soldados estrangeiros no país são incapazes de lhes garantir segurança.