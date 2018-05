Senador americano John McCain chega a Benghazi para se reunir com rebeldes

O senador republicano e ex-candidato à Presidência dos Estados Unidos John McCain chegou nas últimas horas à cidade líbia de Benghazi para se reunir com a direção rebelde do país, segundo a rede de televisão Al Jazeera, do Catar.

Em declarações reproduzidas pelo canal, McCain disse que se encontrava em Benghazi a fim de "avaliar a situação no terreno" e disse que prevê para esta sexta-feira uma reunião com representantes lideranças rebeldes.

Perguntado sobre o que pensa a respeito dos combatentes que lutam contra o regime de Muamar Kadafi, o senador, o mais alto representante dos Estados Unidos que chega à cidade, respondeu: "São meus heróis".

O republicano, que se reuniu com Kadafi em Trípoli em agosto de 2009, veio pressionando para que os EUA adotem um papel mais ativo na cooperação militar internacional para proteger a população civil no conflito armado líbio, de acordo com a Al Jazeera.

Em março passado, McCain se mostrou a favor de que seu país forneça "assistência técnica, em inteligência e treinamento" para os rebeldes que lutam contra o presidente líbio.

Sarkozy

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pediu aos seus conselheiros que estudem a possibilidade de organizar uma visita relâmpago a Benghazi, a capital dos rebeldes líbios, em um gesto de apoio à oposição, publicou nesta sexta-feira Le Parisien.

Sarkozy planeja passar algumas horas na capital da oposição líbia para reunir-se com o presidente do Conselho Nacional de Transição (CNT), Mustafa Abdul Jalil - quem ele recebeu na quarta-feira em Paris - e responsáveis militares dos insurgentes.

Tanto o Eliseu quanto o embaixador que a França enviou a Benghazi, Antoine Sivan, admitiram a possibilidade dessa visita, mas não confirmaram.

Um conselheiro do chefe do Estado confirmou ao Le Parisien que Sarkozy quer ir, mas se resolver fazer a viagem a fará em completo sigilo por questões de segurança.

Abdul Jalil o convidou durante sua visita à capital francesa e pouco depois deu a entender à imprensa que o presidente francês havia aceitado, embora sem precisar a data.

O presidente do CNT aproveitou sua estadia na França para entregar a Sarkozy uma lista de hierarcas do regime de Muamar Kadafi que segundo suas informações poderiam distanciar-se do líder líbio quando chegasse o momento.

A França foi o primeiro país a reconhecer oficialmente esse organismo de representação da oposição a Kadafi como interlocutor político na Líbia, o que também foi feito depois pela Itália e o Catar.