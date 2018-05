Senador dos EUA defende queda do governo do Iraque O governo do primeiro-ministro Nuri al-Maliki deveria ser destituído pelo Parlamento, já que não conseguiu usar o reforço militar norte-americano para encontrar uma solução política que leve ao fim da guerra, disse na segunda-feira um influente senador norte-americano. "Espero que a Assembléia iraquiana, quando voltar a se reunir, em algumas semanas, vote pela saída do governo de Maliki e tenha a sabedoria de substituí-lo por um primeiro-ministro e um governo que sejam menos sectários e mais unificadores", disse o democrata Carl Levin, presidente da Comissão de Serviços Armados do Senado. Ele e seu colega John Warner, líder republicano na comissão, acabam de passar dois dias no Iraque. Eles divulgaram uma nota conjunta na qual dizem que os políticos iraquianos não aproveitaram a margem de manobra conferida pela presença militar reforçada dos EUA para fechar os acordos necessários para trazer a paz para o país. "Não estamos otimistas com as perspectivas para esses acordos", disseram Levin e Warner na nota. Em teleconferência com jornalistas, Levin foi além, sugerindo que o Parlamento iraquiano vote uma moção de desconfiança e substitua o governo de Maliki, que segundo ele está baseado demais em lealdades e conexões sectárias. "Há um consenso de que não há solução militar e que só há uma solução política, e isso é mais verdade do que nunca, e a paralisia tem de chegar ao fim naquele governo para que haja uma solução política", disse Levin. Gordon Johndroe, porta-voz da Casa Branca, disse que os líderes iraquianos estão reunidos na busca por uma solução política. "Acreditamos que o primeiro-ministro Maliki e o Conselho Presidencial poderão cumprir este importante trabalho, trabalho que está sendo feito em nível local, no qual vemos uma reconciliação de baixo para cima."