Sequestradores libertam intérprete da rede CBS no Iraque Os sequestradores que capturaram um jornalista e um intérprete da rede CBS News no Iraque libertaram o tradutor e em breve vão soltar o outro refém, relataram negociadores nesta quarta-feira. A esperança é que isso ocorra nas próximas 24 horas. Hareth al-Athari, chefe do escritório de Basra do movimento do clérigo xiita Moqtada al-Sadr, disse à Reuters que o intérprete havia sido levado a um hotel na cidade. O negociador Majid al-Abadi, um juiz local envolvido nas negociações para libertar o jornalista britânico, relatou: "Recebemos o intérprete... e estamos nos esforçando para que o repórter seja libertado dentro de 24 horas". "Temos a esperança de que vão libertá-lo nos próximos dias, se não horas", afirmou a repórteres o porta-voz das forças norte-americanas, almirante Gregory Smith. A rede CBS informou na segunda-feira que dois de seus jornalistas haviam desaparecido em Basra, sul do Iraque. A polícia local informou que ambos foram capturados de um hotel no centro da cidade. (Reportagem de Michael Holden e Mohammed Abas)