Sirenes lembram vítimas do Holocausto em Israel

Israel parou na manhã desta quinta-feira, 1, por dois minutos com o soar de sirenes antiaéreas em lembrança às vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. As sirenes, que costumam ser ativadas em caso de guerra, soaram às 10h (4h de Brasília), momento no qual foi interrompida toda a atividade nas ruas, comércios, escritórios, colégios e instituições. Até mesmo os motoristas de todo o país pararam e ficaram em pé ao lado de seus veículos. Durante a jornada, diversos atos e cerimônias nos cemitérios manterão viva a lembrança dos seis milhões de judeus que morreram nos guetos e campos de concentração do regime nazista entre 1939 e 1945, em uma política destinada a acabar com o judaísmo europeu por meio de um plano conhecido como a "Solução Final". Um dos atos centrais desta jornada aconteceu logo depois do soar das sirenes na Praça do Gueto de Varsóvia, do Museu Yad Vashem, com a participação do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e de destacadas personalidades da política e do Exército.Nesse momento, foram lidos no Parlamento (Knesset) nomes das vítimas da Shoah, como se conhece em hebraico o Holocausto, em um ato que se repetiu no "Hall dos Nomes" do Yad Vashem. Os atos desta quinta seguem à cerimônia da noite de quarta-feira, no Museu do Holocausto, em Jerusalém, onde seis sobreviventes acenderam seis tochas em memória às seis milhões de vítimas judias desse genocídio.