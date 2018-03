Síria aceita cooperar com investigação sobre reator nuclear A Síria disse aos diretores da agência de inspeção nuclear da ONU nesta quinta-feira que irá cooperar com uma investigação sobre alegações da inteligência dos Estados Unidos de o país teria construído secretamente um reator atômico com ajuda da Coréia do Norte, disseram diplomatas. Os Estados Unidos e a Europa pediram que a Síria dê aos investigadores da ONU livre acesso para qualquer inspeção depois que o governo de Damasco afirmou que iria barrá-los de lugares que foram considerados suspeitos pelos Estados Unidos. Foi o primeiro avanço na questão nuclear da Síria obtido pela direção da Agência Internacional de Energia Atômica que comanda uma missão na Síria entre os dias 22 e 24 de junho. Damasco negou qualquer atividade nuclear escondida. O governo de Washington diz que o reator, destruído em um ataque aéreo israelense em setembro de 2007, foi desenvolvido para enriquecer plutônio como combustível para bombas atômicas. A Síria, um desafeto dos Estados Unidos e aliada do Irã, cujo programa secreto de enriquecimento de urânio tem estado sob suspeita desde 2003, não fez nenhum comentário público sobre a missão da AIEA, mas confirmou seu consentimento em relação ao encontro dos diretores em Viena. Os diplomatas no encontro citaram Ibrahim Othman, diretor da agência de energia atômica da Síria, que teria dito que os inspetores podem checar o estabelecimento de al-Kibar, onde Washington diz que o reator estava próximo de sua finalização antes do ataque de Israel. "Ele disse que a Síria demonstrou transparência ao permitir que inspetores possam visitar al-Kibar e não colocou obstáculos", disse um diplomata em uma reunião fechada.