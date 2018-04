Síria aponta 'ato terrorista' em morte de dirigente do Hezbollah O assassinato do comandante do grupo islâmico xiita Hezbollah Imad Moughniyah, ocorrido na terça-feira Damasco, foi um "ato terrorista", disse na quarta-feira o ministro sírio do Interior, Bassam Abdel Majeed. Na primeira reação oficial ao atentado, o ministro disse à agência estatal síria de notícias que uma investigação vai apontar os responsáveis pelo carro-bomba que matou Moughniyah na capital síria. O Hezbollah acusou Israel pelo ataque, mas o Estado judeu negou envolvimento. (Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)