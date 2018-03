Síria autoriza investigação nuclear da ONU A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão das Nações Unidas) disse na segunda-feira que a Síria autorizará a entrada de inspetores para examinar as suspeitas de que o país mantém instalações nucleares secretas. Damasco entrou para a lista de preocupações da AIEA depois que em abril os Estados Unidos revelaram suspeitas de que a Coréia do Norte teria ajudado os sírios a construírem um reator nuclear destruído em setembro de 2007 por Israel. Mohamed El Baradei, diretor da AIEA, disse que seus principais assessores irão à Síria entre os dias 22 e 24 de junho. Há meses diplomatas ocidentais acusam o governo sírio de dificultar o acesso dos investigadores. A viagem deve incluir visitas dos inspetores à remota localidade de Al Kabir, onde ficava o suposto reator bombardeado por Israel, e dois ou três outros lugares, segundo fontes diplomáticas. A Síria qualifica as acusações como "ridículas" e não comentou o anúncio das investigações, feito por Baradei na reunião ordinária dos 35 países que compõem a direção da AIEA. Washington diz que o reator de Al Kabir, no nordeste sírio, estava quase pronto quando foi destruído. Analistas dizem, com base em fotos de satélite, que desde então a Síria já limpou a área e construiu um novo prédio ali, possivelmente para esconder provas. A Síria diz que o bombardeio israelense destruiu apenas uma instalação militar ociosa, sem relação com qualquer programa nuclear. A respeito do Irã, que também nega a intenção de desenvolver armas nucleares, El Baradei disse que a AIEA encontrou novas informações que podem esclarecer as atividades do país, "em particular a respeito de testes com explosivos de alta capacidade e atividades relacionadas a mísseis". Mas ele afirmou que qualquer conclusão sobre a verdadeira natureza do programa nuclear do Irã depende da "total transparência" de Teerã. Os novos dados constam de 18 documentos sigilosos resumidos brevemente ao final do último relatório da AIEA sobre o Irã, divulgado em 26 de maio -- uma medida extraordinária, refletindo a gravidade com que a agência trata essa informação. O Irã diz estar enriquecendo urânio não para armas nucleares, e sim para usinas que gerem eletricidade e permitam ao país exportar os seus excedentes energéticos. Teerã já sofreu três rodadas de sanções da ONU, mas se recusa a suspender seu programa de enriquecimento em troca de benefícios comerciais.