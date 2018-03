Síria diz que Israel deve devolver Colinas de Golan

Israel precisa estar preparado para devolver todas as terras sírias ocupadas em 1967, como parte de um acordo de paz entre os dois lados, disse o presidente da Síria, Bashar al-Assad, em comentários publicados nesta terça-feira, 3. Veja também: Entenda a disputa sobre as Colinas de Golan Falando a editores de jornais dos Emirados Árabes Unidos durante uma visita ao Estado do golfo árabe, Assad também disse que a mediação dos Estados Unidos seria essencial para a continuidade das conversas indiretas, iniciadas no mês passado através de representantes turcos. "Neste estágio, não estamos falando (com Israel) sobre mais nada. O que está na agenda é a devolução de todas as terras", disse o presidente na segunda-feira, segundo o jornal al-Khaleej. "Nas negociações indiretas, vamos definir os detalhes, que incluem recursos hídricos e outras questões." "Em relação à água, há regras internacionais que governam essas coisas, mas se a questão da água servir para (a Síria) desistir das fronteiras de 1967 que vão até a Tibéria, então nunca vai haver um consenso sobre as fronteiras de 1967", disse. Israel e Síria disseram no mês passado que retomaram as negociações de paz depois de oito anos. As últimas negociações acabaram por causa do controle da área próxima ao lago de onde Israel retira boa parte da água que utiliza. A Síria diz que, segundo a Turquia, Israel garantiu que os Estados judeus estão dispostos a devolver as Colinas de Golan em troca de paz. "As negociações estão em um estágio primário. Depois, elas precisarão de patrocínio internacional, principalmente dos Estados Unidos, uma superpotência que tem ligações especiais com Israel", disse Assad, segundo o jornal al-Bayan. Muitos analistas dizem que a hostilidade americana à Síria torna a paz com Israel improvável, pelo menos antes do fim do mandato de George W. Bush. Os Estados Unidos dizem não se opor às negociações, mas continuam a criticar a Síria por seu "apoio ao terrorismo". Israel anexou as Colinas de Golan em 1981 e foi condenado pela comunidade internacional. Além da posição estratégica, as Colinas de Golã dão a Israel o comando de importantes recursos hídricos, que tem pastos, hortas e vinícolas, raridade na região árida. Cerca de 18 mil israelenses se mudaram para as Colinas de Golan, onde vivem aproximadamente 20 mil sírios que obtiveram a oferta de cidadania israelense. Muitos recusaram.