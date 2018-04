Síria tem nova chance de reabrir a questão de Golã

A conferência de Paz do Oriente Médio deu um importante passo na campanha da Síria para a reconquista dos territórios de Golã, sem negociações diretas com Israel desde o início do encontro, disse um oficial sírio nesta quarta-feira, 29. Na primeira reação oficial da Síria ao encontro em Annapolis, Maryland, Ahmed Salkini, um porta-voz da embaixada síria em Washington, disse que Damasco já tem uma vitória diplomática e confiança do ponto de vista internacional em relação a Golã. "Nós demos um passo na direção de reiniciar as tratativas sobre as Colinas de Golã ocupadas. A Síria é receptiva sobre um acordo de paz no Oriente Médio, apoiado pela maioria dos participantes da conferência. A porta está novamente aberta para encontros internacionais que discutam a situação", afirmou Salkini em entrevista à Reuters. A delegação síria, dirigida pelo deputado e Ministro de Relações Exteriores Fayssal al-Mekdad, se reuniu com algumas outras delegações, cujos nomes Salkini não mencionou. Aérea ocupada Diplomatas disseram que os sírios encontraram enviados da Arábia Saudita, incluindo o ministro de Relações Exteriores, Saud al-Faisal. As relações entre os dois países ficaram um tanto tensas, devido o papel da Síria no Líbano e as suas ações para estreitar laços com o Irã. A Rússia propôs à conferencia internacional para a primeira quinzena do próximo ano que a questão de Golã seja priorizada e que se possa chegar a um acordo, afirmou Salkini. As conversas entre Síria e Israel propostas para um remanejamento da área de Golã não ocorrem desde 2001. A área foi ocupada por Israel no ano de 1967 enquanto o Oriente Médio estava em guerra e depois foi anexada em um movimento não reconhecido internacionalmente. Israel trouxe a questão à mesa com a Síria em uma sessão a portas fechadas em Annapolis, nesta quarta-feira, 29, com perspectivas ao recomeço das conversas de paz.