Sob censura, iranianos criam comunidade virtual anônima

Além do uso de redes sociais como Twitter e Facebook para troca de informações, os iranianos criam agora fóruns virtuais para burlar a censura oficial. Em uma página intitulada Why We Protest, mais de 1,8 mil usuários publicam desde convocações para novas manifestações contra o resultado das eleições presidenciais até fotos e vídeos da repressão oficial.

Veja também:

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Leia mais sobre os internautas no Irã no blog do Link

Internautas fazem campanha para confundir censura

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

O fórum é divido nas seções 'Dentro do Irã', 'Ativismo', 'Geral', 'Discussão Internacional', 'Tradução', 'Em Memória' e 'Miscelânia', e funciona como um verdadeiro guia tanto para os manifestantes da oposição quanto para quem busca informações sobre os protestos. No tópico 'Pessoas Desaparecidas', por exemplo, diversos listas sobre pessoas presas e feridas pela repressão têm sido criadas pelos usuários. Os internautas também trocam dicas sobre como manter o anonimato para evitar represálias.

Comunidade organiza protestos e fornece relatos de quem vive a crise iraniana. Crédito: reprodução

Diante do veto ao trabalho da imprensa independente no Irã, a internet se tornou a principal fonte de informações sobre a crise política, que começou no último dia 12, com denúncias de fraude sobre o pleito que deu a reeleição ao presidente Mahmoud Ahmadinejad. Neste sábado, por exemplo, diversas imagens de um novo enfrentamento da polícia com manifestantes em Teerã foram divulgadas primeiro pela rede e horas depois divulgadas por redes de televisão mundiais.

Vídeo mostra cenas de Teerã neste sábado. Imagens foram divulgadas por manifestantes no YouTube

A veracidade das informações publicadas tanto nos fórums virtuais quanto nas redes sociais, entretanto, não pode ser confirmada.