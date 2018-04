Sob pressão dos EUA por Afeganistão, Otan busca manter unidade A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) esforça-se para manter o consenso a respeito da guerra no Afeganistão depois de os Estados Unidos terem afirmado que alguns membros da aliança não estariam dispostos a permitir que seus soldados "lutassem e morressem" em nome da vitória. Em uma visita às tropas da linha de frente no Afeganistão, a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, manteve a pressão sobre os aliados relutantes em compartilhar o fardo dos combates. Uma primeira rodada de negociação dos ministros da Defesa dos países-membros da Otan, realizada em Vilnius (capital da Lituânia), não resultou em ofertas oficiais a respeito do envio de mais tropas. Um porta-voz do governo francês, no entanto, disse que o país considera o envio de um novo contingente para o Afeganistão. "Francamente, espero que mais países contribuam com soldados já que precisamos de mais soldados no Afeganistão", afirmou Rice na quinta-feira a repórteres que a acompanharam na visita, realizada ao lado do secretário britânico das Relações Exteriores, David Miliband. O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, falou abertamente sobre a preocupação de seu país a respeito da Otan, quando disse, na quarta-feira, que a aliança poderia dividir-se entre os países que estão dispostos "a lutar e a morrer para garantir a segurança da população e os que não estão dispostos". O secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, reconheceu ser necessário enviar mais soldados para combater a crescente onda de violência alimentada pelo Taliban e pela Al Qaeda. Mas rebateu os temores de Gates sobre a Otan transformar-se em uma "aliança de dupla face" devido às divergências surgidas em torno da mobilização de tropas. "Eu não identifico uma aliança de dupla face. Há apenas uma aliança", disse de Hoop Scheffer a repórteres quando desembarcou em Vilnius, onde Gates reúne-se com outros ministros da Defesa de integrantes da Otan. Rice contestou relatórios de agências independentes segundo as quais o Afeganistão corria o risco de tornar-se um Estado falido e disse que "um progresso notável" havia sido realizado. Afirmou, porém, que a guerra não terminaria logo. "Essa é uma guerra demorada porque os terroristas não serão derrotados facilmente", afirmou. A Isaf, a força da Otan no Afeganistão, mantém cerca de 43 mil soldados no país. O Canadá, a Grã-Bretanha, os EUA e a Holanda respondem pela maior parte dos militares envolvidos nos combates travados no sul afegão. E desejam que outros países contribuam mais com aquela que se tornou a batalha mais dura enfrentada pela Otan em seus 59 anos de história.