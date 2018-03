Sob protesto curdo, Iraque aprova nova lei eleitoral O Parlamento do Iraque aprovou na terça-feira a lei que vai orientar as próximas eleições provinciais, apesar do boicote dos parlamentares curdos, indignados com um artigo referente à disputada cidade de Kirkuk. A realização das eleições regionais é considerada essencial para a reconciliação dos vários grupos do país, especialmente os árabes sunitas, que boicotaram as eleições provinciais de 2005. O primeiro-ministro Nuri al-Maliki quer que o pleito ocorra em 1o de outubro, mas a Comissão Eleitoral considera tal prazo inviável. "Hoje o Parlamento aprovou a lei das eleições provinciais, na ausência da aliança curda, que se retirou", disse à Reuters o deputado Hanin Qado, que integra a aliança governista xiita. A aprovação do projeto vinha sendo adiada devido à disputa sobre como será a votação na cidade multiétnica de Kirkuk. Os curdos dizem que a cidade deveria pertencer à semi-autônoma região do Curdistão, enquanto os árabes defendem que ela permaneça sob a autoridade do governo central.