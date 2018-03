Sobe para 6 número de mortos em atentado em Gaza

Um oficial de saúde de Gaza disse que outros dois membros do Hamas morreram após serem feridos em uma misteriosa explosão. Com estas mortes, número de vítimas fatais sobe para seis. O carro estava parado próximo a uma praia da Cidade de Gaza na sexta-feira quando aconteceu a explosão, matando três membros do Hamas e uma menina de 6 anos. Outras 15 pessoas ficaram feridas. Agentes de saúde afirmaram que outros dois membros do Hamas morreram devido aos ferimentos, aumentando o número de vítimas fatais para seis. Dezenas de aliados do Fatah, rival do Hamas, foram presos depois da explosão, e os líderes do Hamas planejam um encontro neste sábado para discutir o incidente. A explosão da noite desta sexta-feira foi a terceira do dia. Na primeira, um homem morreu enquanto preparava uma bomba do lado de fora de um café. A segunda foi detonada próximo a casa de um legislador do Hamas.