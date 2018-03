Solana menospreza chances de avanço em negociações com Irã Javier Solana, chefe da área de política externa da União Européia (UE), confirmou na quarta-feira que deve viajar em breve ao Irã para apresentar uma oferta de incentivos elaborada por potências internacionais com o objetivo de convencer os iranianos a suspender seu programa nuclear. Solana, no entanto, considerou pequenas as chances de haver algum avanço importante. "Eu não espero milagres, mas acho importante continuar a estender a mão para os iranianos", afirmou ao Parlamento Europeu a autoridade, encarregada de explorar as possibilidades de negociar com o Irã. Solana não citou uma data específica para a visita, e seu gabinete não confirmou o dia 14 de junho como foi anunciado na terça-feira pelo embaixador norte-americano junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Zalmay Khalilzad. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- EUA, França, Grã-Bretanha, China e Rússia -- mais a Alemanha elaboraram semanas atrás um pacote de incentivos a ser apresentado ao Irã. As potências internacionais, porém, encontram dificuldade para marcar um encontro com autoridades iranianas a fim de descrever-lhes as propostas. A oferta, que se baseou em outra apresentada em 2006, conclama o Irã a abrir mão do enriquecimento de urânio em meio a um programa que, segundo potências ocidentais, seria usado para o desenvolvimento de armas atômicas. O Irã afirma que seu programa nuclear visa exclusivamente à produção de energia elétrica. Na terça-feira, Khalilzad disse a repórteres que, dependendo dos resultados da missão de Solana, as grandes potências conversariam a respeito da próxima medida a ser adotada pelo Conselho de Segurança. A entidade já aprovou três rodadas de sanções contra o Irã, a mais recente delas no dia 3 de março. (Por Mark John e David Brunnstrom) REUTERS FE