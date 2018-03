Soldado britânico morre no sul do Afeganistão

Um soldado britânico morreu e outros dois ficaram feridos quando sua patrulha foi atacada no sul do Afeganistão, informou o ministro de Defesa britânico nesta quarta-feira, 23. O soldado morreu quando o veículo militar em que estava foi atingido por uma explosão na terça-feira, segundo o comunicado. Dois outros soldados do mesmo batalhão ficaram feridos, um por uma minha e outro por um dispositivo explosivo. Eles não correm risco de morte. A morte do soldado eleva para 111 o número de britânicos mortos desde a invasão do Afeganistão.