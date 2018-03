Soldado israelense atira em palestino com bala de borracha

A ONG israelense B'Tselem divulgou hoje um vídeo no qual um soldado do Exército israelense aparece atirando à curta distância em um detido palestino com as mãos amarradas e olhos vendados. Assista ao vídeo no site da ONG Segundo a organização de direitos humanos nos territórios ocupados palestinos, o incidente ocorreu em 7 de julho na aldeia cisjordaniana de Nilin durante um protesto contra o muro de separação israelense, e foi visto por outros soldados e oficiais do Exército. O disparo, de uma bala de aço recoberta de borracha, foi feito na presença de um tenente-coronel, que segurava o palestino pelo braço nesse momento, indica um comunicado da ONG. A vítima, um palestino que protestava e identificado como Ashraf Abu Rahma, de 27 anos, foi detido por soldados israelenses durante meia hora, tempo no qual, segundo ele, foi golpeado pelos militares israelenses. Após a detenção, um grupo de soldados e agentes da Polícia de Fronteiras levou Rahma a um 4x4 militar. O vídeo mostra o manifestante, que veste uma camiseta verde, levando uma bandeira palestina e fazendo o sinal da vitória com a mão, e, posteriormente, aparece de mãos amarradas e com os olhos vendados. Nas imagens seguintes aparece um soldado israelense apontando um fuzil em direção às pernas do detido a uma distância aproximada de 1,5 metro, antes de atirar. O detido aparece depois estendido no solo e com uma das extremidades tremendo. Rahma disse que a bala atingiu seu polegar esquerdo e que recebeu tratamento de um médico do Exército, antes de ser liberado pelos soldados. O fato foi filmado por uma palestina de 14 anos desde sua casa de Nilin, e a ONG o recebeu esta manhã. A B'Tselem enviou uma cópia das imagens ao responsável da Unidade de Investigação da Polícia Militar, exigindo uma investigação sobre o caso e que os soldados sejam levados perante a justiça.