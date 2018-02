Soldado norte-americano usa Corão para praticar tiros no Iraque Comandantes do Exército dos Estados Unidos pediram desculpas a líderes comunitários no Iraque após um soldado norte-americano usar uma cópia do Corão para praticar tiro ao alvo. As autoridades tentam conter uma revolta dos iraquianos aliados aos Estados Unidos. Protestos violentos já ocorreram no mundo muçulmano quando a fé islâmica é insultada. O pedido de desculpas dos comandantes aparentemente tenta evitar reação similar no Iraque. Os militares norte-americanos disseram no domingo que o soldado, que não foi identificado, foi punido e recebeu ordem para deixar o Iraque após a cópia do livro sagrado muçulmano ter sido encontrada com buracos de bala em Bagdá no dia 11 de maio. Imagens obtidas pela Reuters mostram o livro com ao menos 10 buracos de bala. O incidente é profundamente embaraçoso para o Exército dos Estados Unidos, que vem trabalhando para fazer alianças com tribos árabes sunitas para combater a al Qaeda no Iraque. Essas alianças estariam ajudando a reduzir drasticamente a violência no país, segundo o Exército. Um líder comunitário iraquiano disse à Reuters que o pedido de desculpas pelo alto comando militar dos Estados Unidos ajudou a acalmar as tensões. "Eu estava sentindo amargor, mas com o pedido de desculpas nós estamos bem com eles. Nossa revolta diminuiu", disse Saeed al-Zubaie, chefe de um conselho árabe sunita aliado aos Estados Unidos em Radwaniya, perto de Bagdá, onde o Corão foi encontrado. O canal de televisão norte-americano CNN afirmou que o general Jeffery Hammond, comandante das tropas em Bagdá, e outros oficiais encontraram centenas de manifestantes quando visitaram Radwaniya para o pedido de desculpas no sábado. "Eu sou um homem com honra, eu sou um homem de caráter. Eu dou a minha palavra de que isso nunca vai acontecer de novo", disse Hammond à multidão, segundo a CNN. O coronel Bill Buckner, porta-voz do Exército, descreveu o incidente como "sério e profundamente preocupante." (Reportagem adicional de Dean Yates)