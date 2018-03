Soldados australianos encerram operações no Iraque

As forças australianas terminaram oficialmente suas operações de combate no Iraque neste domingo, 1, informou o Departamento de Defesa. A medida cumpre uma promessa de campanha do primeiro-ministro Kevin Rudd. Veja também: Mortes de soldados no Iraque atinge baixa recorde Os soldados fizeram uma cerimônia que incluiu recolher a bandeira australiana no acampamento Terendak em Talil, no sul do Iraque, informou um porta-voz do Departamento da Defesa, falando em condição de anonimato. A Austrália, aliada dos Estados Unidos, foi um dos primeiros países a enviar soldados à guerra do Iraque, há cinco anos. O premiê australiano havia prometido retirar os 550 soldados em combate até o fim deste ano. Outros milhares de soldados permanecem no Iraque para atuar na segurança do país e na guarda de diplomatas. A Austrália também irá deixar navios de guerra para ajudar a patrulhar plataformas de petróleo no Golfo.