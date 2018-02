Soldados de Israel respondem a disparos na direção da Síria

"Tiros foram disparados contra uma patrulha das FDI (Forças de Defesa de Israel) na fronteira. Não foram causados danos ou feridos. Em resposta, as forças da FDI devolveram disparos precisos contra a fonte, e relataram um impacto direto", disse a porta-voz.

As estratégicas colinas do Golã são um território sírio ocupado por Israel desde a guerra de 1967, e anexado em 1981 ao Estado judeu, sem reconhecimento internacional. Monitores da ONU vigiam a linha de cessar-fogo.

Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU manifestou preocupação com o transbordamento cada vez mais frequente do conflito sírio no Golã.

Na terça-feira, um morteiro disparado durante os combates entre os rebeldes sírios e as forças do presidente Bashar al Assad caiu no Golã, segundo fontes militares.

Não ficou claro se esse foi um ataque deliberado contra as forças israelenses, e a porta-voz militar disse que é impossível saber se o disparo partiu dos rebeldes ou das forças de Assad.

O foguete caiu em um terreno aberto, perto de um assentamento israelense, e não deixou vítimas, segundo uma fonte militar.

Vários foguetes já caíram em território controlado por Israel, e em alguns incidentes as forças israelenses reagiram.

Militares de Israel disseram ter apresentado um protesto oficial pelo incidente junto à força de observação da ONU, conhecida pela sigla Undof, que monitora uma "área de separação" de 70 quilômetros entre as forças da Síria e de Israel.

O ministro israelense da Defesa, Moshe Yaalon, que visitou o Golã antes do incidente de terça-feira, disse que Israel só irá intervir na Síria se a sua segurança estiver comprometida.

Israel teme que a guerrilha libanesa Hezbollah e a Al Qaeda aproveitem o caos na Síria para se apossar do suposto arsenal sírio de armas químicas.

"Agimos novamente contra isso, e vamos agir no futuro a fim de impedir que tais armas caiam nas mãos de elementos irresponsáveis", disse Yaalon.