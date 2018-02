Soldados do Hezbollah impõem controle sobre Beirute O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, tomou o controle da parte muçulmana de Beirute na sexta-feira, o que representa um grande prejuízo para o governo apoiado pelos Estados Unidos. Fonte ligadas às forças de segurança disseram que pelo menos 11 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas nos três dias de batalhas entre atiradores a favor do governo e militantes leais ao Hezbollah, movimento político xiita que tem um poderoso exército de guerrilha. Os combates, que são os piores desde a guerra civil (1975-90), começaram nesta semana quando o governo tomou decisões contra o sistema de comunicações militares do Hezbollah. O grupo disse que o governo declarou guerra. Em cenas que lembram os piores dias da guerra civil, homens armados com rifles rondavam as ruas em meio aos carros destruídos e prédios em chamas. O som de tiros e granadas explodindo ecoam pela cidade, que ainda está sendo reconstruída depois da guerra civil. Entre as vítimas, estavam uma mulher e seu filho de 30 anos, mortos enquanto tentavam fugir de Ras al-Nabae --um distrito misto de xiitas e sunitas, cena de alguns dos piores conflitos. "Eles tentavam escapar para as montanhas... Chegaram ao hospital mortos", disse um parente das vítimas, que se recusaram a informar os nomes das vítimas por questões de segurança. A Arábia Saudita, forte apoiadora da coalizão governista, pediu uma reunião de emergência entre os ministros árabes de Relações Exteriores, segundo a televisão Al Arabiya. Um líder pró-governo pediu diálogo. "O partido, apesar de seu poder militar, não pode anular o outro", disse Walid Jumblatt, líder da minoria drusa, vinculada ao cristianismo, ao canal LBC. "Só o diálogo já traz resultados. Fugir do diálogo não é útil." O Hezbollah tomou o controle de sedes de empresas de mídia de propriedade de Saad al-Hariri, líder da coalizão do governo e mais importante político libanês. Suas redes de rádio e TV saíram do ar. O grupo, que também tem o apoio da Síria, está tomando os gabinetes de facções governistas, na metade muçulmana da cidade. Eles também tentam controlar os gabinetes do Exército --que tenta ser neutro em relação à crise. Um fonte ligada à segurança disse que o Hezbollah e seus aliados controlaram toda a metade muçulmana de Beirute depois que seus oponentes entregaram as armas.