Soldados dos EUA matam funcionários iraquianos, diz polícia

Pelo menos quatro funcionários iraquianos, entre eles três mulheres, foram mortos nesta terça-feira, 27, por soldados americanos que atiraram no microônibus no qual o grupo viajava, no nordeste de Bagdá. As fontes explicaram que membros de uma patrulha do Exército dos Estados Unidos dispararam contra o microônibus que levava vários funcionários do Ministério das Finanças, no bairro de al-Shaab. Também ficaram feridas duas pessoas que foram levadas a um hospital, acrescentaram as fontes. Não se sabe ainda o motivo do incidente, que não foi confirmado nem desmentido pelo comando militar americano.