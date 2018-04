Soldados encontram 22 corpos em vala comunitária no Iraque

Soldados iraquianos descobriram 22 corpos em uma vala comunitária no noroeste de Bagdá, segundo o Exército americano relatou nesta terça-feira, 6. Os cadáveres foram encontrados no sábado, durante uma operação conjunta entre militares do país e as forças de coalizão. No mês passado, a polícia encontrou 25 vítimas assassinadas a tiros, algumas decapitadas e que, aparentemente, teriam sido mortas há três meses. Segundo o chefe de polícia de Anbar, Jubair Rashid Naief, os corpos encontrados nesta terça não são as mesmas vítimas, e esta seria uma segunda vala comunitária encontrada na região em menos de um mês. Naief disse que os cadáveres encontrados no final de semana estava em um canal de drenagem e vestiam roupas pesadas - o que indica que foram mortos no último inverno. Oficiais iraquianos afirmaram que estão investigando o incidente, tentando identificar os corpos e notificar os familiares. Depois da descoberta, forças americanas e iraquianas lançaram uma operação no domingo, incluindo ações aéreas e terrestres contra alvos da Al-Qaeda na região. Cerca de 30 suspeitos foram detidos e explosivos e munição foram apreendidos.