Soldados matam 50 combatentes do Taliban no Afeganistão Soldados afegãos e da tropa da Otan mataram cerca de 50 combatentes do Taliban e cercaram até 250 outros perto da cidade de Kandahar, no sul do país, disse o chefe de polícia da província na quarta-feira. Também houve confrontos no leste, no oeste e no norte do país, e os insurgentes se concentraram em números grandes pelo menos em uma outra região, num aparente recrudescimento da violência, com a aproximação do inverno, quando costuma haver certa calmaria. Combatentes do Taliban entraram no distrito de Arghandab, a apenas 12 quilômetros de Kandahar, na semana passada, depois da morte natural de um líder tribal pró-governo na área, há duas semanas, que deixou a região desprotegida. O Exército afegão e os soldados da Isaf (Força Internacional de Assistência à Segurança), liderada pela Otan, lançaram uma operação esta semana para retomar o controle da área, disseram autoridades locais. Cerca de 50 integrantes do Taliban foram mortos na área de Arghandab desde segunda-feira, e pelo menos 25 ficaram feridos, segundo Sayed Agha Saqib, chefe de polícia de Kandahar. Mas permanecem no local entre 200 e 250 insurgentes do Taliban. "O resto dos combatentes está cercado e não tem nem como escapar e nem como receber reforço," disse ele à Reuters. Três policiais afegãos e um soldado do Exército afegão também morreram, afirmou. "Achamos que eles estão indo para a cidade de Kandahar", afirmou o prefeito Eric Landry numa entrevista coletiva na cidade, que na prática servia de capital quando o Taliban governava o país, entre 1996 e 2001. "O que eles estão fazendo é cercando os centros urbanos, estão tentando afetar o governo desses distritos. Assim, eles estão tentando conseguir mais liberdade de movimento no distrito de Arghandab e talvez tentar chegar à cidade," disse. Mas, segundo Landry, Kandahar não está correndo risco imediato. Foi uma das tentativas mais organizadas do Taliban de tomar um centro urbano, disse ele. Depois da derrota para as tropas lideradas pelos EUA em 2001, o Taliban se reagrupou, segundo analistas, e voltaram a lançar sua insurgência há dois anos. Nos últimos dois anos, cerca de 7.000 pessoas morreram nos confrontos no Afeganistão. (Reportagem adicional de Mirwais Afghan e Finbarr O'Reilly em Kandahar, Saeed Ali Achakzai em Spin Boldak, Sharafuddin Stanikzai em Herat e Hamid Shalizi e Jon Hemming em Cabul) REUTERS MS