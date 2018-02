Soldados ordenam que moradores abandonem Sadr City

Soldados iraquianos pela primeira vez ordenaram aos moradores de Sadr City, um empobrecido bairro de Bagdá onde vivem cerca de 2,5 milhões de pessoas, a saírem de suas casas. A ordem indica a iminência de uma nova ofensiva militar contra milicianos xiitas radicados na região em meio a confrontos com as forças de segurança iniciados há quase dois meses. Com a ajuda de alto-falantes, soldados iraquianos orientavam os moradores da região sudeste de Cidade Sadr, que já está praticamente abandonada, a se dirigirem a um estádio de futebol próximo, relataram habitantes. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) calcula que cerca de 6 mil pessoas já foram obrigadas a abandonar suas casas em Cidade Sadr, a maior parte delas no setor sudeste do bairro. O Exército dos Estados Unidos reforçou as forças aérea e terrestre na região em uma iniciativa para reduzir a influência dos milicianos xiitas sobre Sadr City, um bastião do clérigo radical Muqtada al-Sadr. A atual série de confrontos começou no fim de março, quando governo iraquiano deflagrou uma ofensiva contra grupos armados xiitas em Basra, no sul do Iraque. A violência rapidamente chegou às áreas xiitas de Bagdá, concentrando-se depois em Sadr City.