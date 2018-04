Soldados turcos cercam grupo de rebeldes curdos no Iraque

Os curdos rebeldes foram cercados por cerca de 200 soldados turcos no vale de uma montanha no norte do Iraque nesta quinta-feira, 28, informou Ahmad Danas, porta-voz do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Segundo Danas, os soldados estavam em um vale entre duas montanhas a cerca de 10 km da fronteira entre o Iraque e Turquia, quando os rebeldes foram cercados. Duros confrontos resultaram em percas para os dois lados, acrescentou. Um helicóptero turco foi atingido por fogo rebelde na área, segundo o porta-voz curdo. Autoridades da Turquia não foram encontrados para comentar o caso. A Turquia começou a incursão no norte do Iraque na semana passada contra os separatistas rebeldes do PKK, um grupo que luta pela autonomia para a predominantemente área curda do sudeste da Turquia. Os rebeldes têm realizado ataques na Turquia a partir de bases curdas no Iraque. Autoridades iraquianas dizem que eles não apóiam o PKK, mas opõem-se a ação militar da Turquia. Militares da Turquia afirmaram que mataram 230 rebeldes durante a incursão turca, enquanto as perdas chegavam a 27. Danas afirmou que 27 soldados das tropas turcas foram mortos em confrontos na quarta-feira, 27, mas as autoridades turcas não estavam disponíveis para comentar esse número. Os locais remotos das batalhas são inacessíveis à imprensa, e outros relatos não puderam ter uma apuração independente