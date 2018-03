Suicida explode bazar e mata mais de 20 afegãos,maioria crianças Um suicida explodiu uma bomba em um bazar, matando pelo menos 17 civis, a maioria crianças, e quatro policiais neste domingo. A detonação ocorreu na província de Uruzgan, no sul do Afeganistão, informaram autoridades. O suicida tinha como alvo um carro da polícia parado no bazar do distrito de Deh Rawud, afirmou o chefe da polícia da província à Reuters. "Dezessete civis e quatro policiais morreram no ataque. Trinta e sete civis e cinco policiais foram feridos", disse Juma Khan Himat por telefone. Ele acrescentou que o número de vítimas pode subir. Himat disse que a maioria das vítimas civis eram crianças. Ele responsabilizou insurgentes pelo ataque, em mais um episódio da crescente onda de violência no Afeganistão, onde militantes contam com tais táticas como parte de uma campanha contra tropas estrangeiras e o governo afegão. Representantes do Ministério do Interior em Cabul disseram que 24 pessoas, quatro delas policiais, foram mortas no ataque. Mais de 800 civis morreram no Afeganistão este ano, de acordo com números das Nações Unidas e de autoridades afegãs. A crescente insegurança tem colaborado para um aumento da frustração de muitos afegãos quase sete anos depois que forças lideradas pelos Estados Unidos invadiram o país e tomaram o poder do regime Talibã, depois que ele se recusou a entregar supostos líderes da Al Qaeda acusados de estarem por trás dos ataques de 11 de setembro contra os Estados Unidos. E a violência acontece apesar do aumento da presença de tropas estrangeiras, que atualmente somam mais de 70 mil. Líderes importantes do Talibã e da Al Qaeda continuam livres. A situação fez com que alguns políticos ocidentais alertassem recentemente que o Afeganistão pode cair de volta a uma situação de anarquia. Desde 2006, quando o Talibã se reagrupou, forças afegãs e estrangeiras têm travado combates praticamente diários com militantes. No mais recente combate, cinco talibãs paquistaneses foram mortos e 13 foram feridos depois que insurgentes se infiltraram em um remoto distrito na região do Nuristão, no noroeste do país, no sábado, afirmou o Ministério do Interior. Os confrontos continuam neste domingo e locais estão ajudando a polícia a defender o distrito, segundo o ministério. O Ministério da Defesa afirmou que dezenas de insurgentes foram mortos e outras dezenas foram feridos em um contra-ataque do exército afegão no Nuristão, neste domingo.