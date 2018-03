Suicida mata 10 durante reunião de conselho em Bagdá Um suicida matou seis iraquianos e quatro norte-americanos, durante a reunião de um conselho no reduto do clérigo xiita Moqtada al-Sadr em Bagdá, informou a polícia na terça-feira. Segundo o Exército dos Estados Unidos, dois dos norte-americanos mortos eram soldados. Os outros dois trabalhavam para o governo norte-americano, segundo uma porta-voz da embaixada. Ela disse que um deles trabalhava para o Departamento de Estado norte-americano e o outro, para o Departamento de Defesa. Sete civis ficaram feridos, de acordo com a polícia. Mahmud al-Zamili, membro do conselho local de Sadr City, disse que a explosão veio de dentro da sala do vice-presidente do conselho que, segundo a polícia, está entre os feridos. Um fotógrafo da Reuters disse que forças iraquianas cercaram a sede do conselho em Sadr City, reduto da milícia Exército Mehdi, e local de intensas batalhas entre homens armados e as forças de segurança até a declaração de uma trégua em maio. (Reportagem de Wisam Mohammed)