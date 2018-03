Suicidas matam 23 em fila para recrutamento no Iraque Dois suicidas mataram 23 pessoas e feriram outras 68 em um centro de recrutamento do Exército iraquiano ao norte de Bagdá na terça-feira, informou uma fonte iraquiana de segurança. De acordo com a fonte, a maioria dos mortos no ataque era de recrutas. O Exército dos Estados Unidos informou que 16 recrutas morreram e 30 ficaram feridos quando os agressores detonaram explosivos atados aos corpos em uma fila do lado de fora de uma base de segurança em Baquba, a 65 quilômetros a nordeste de Bagdá. O ataque acontece após uma série de atentados a bomba nos últimos meses na província de Diyala, que tem Baquba como capital. A sunita Al Qaeda tem buscado elevar as tensões em Diyala, região com grande mistura étnica e religiosa. Centros de recrutamento de militares e policiais são constantes alvos do grupo. (Reportagem adicional de Khalid al-Ansary)