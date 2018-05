Sunitas deixam governo iraquiano e agravam crise O governo do primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, formado há 15 meses e liderado por xiitas, enfrenta nesta quarta-feira sua maior crise, depois que o principal bloco árabe sunita no Parlamento retirou seu ministros do gabinete. "Esta é provavelmente a crise política mais séria que enfrentamos desde a aprovação da Constituição. Se não for resolvida, as implicações serão graves", disse à Reuters o vice-primeiro-ministro Barham Salih, que é curdo. As negociações sobre a nova Constituição do Iraque, adotada em um referendo de outubro de 2005, foram difíceis. Autoridades dos Estados Unidos e de outros países fizeram muitos esforços para convencer a minoria árabe sunita a participar da votação e das eleições nacionais de dezembro de 2005, que levou os xiitas ao poder. A Frente de Acordo Sunita anunciou na quarta-feira que retiraria seus cinco ministros e seu vice-primeiro-ministro do governo, em protesto pela recusa de Maliki de cumprir uma lista de exigências, incluindo maior participação em decisões de segurança nacional. Outro problema, segundo a organização, é que Malilki teria marginalizado seus ministros, recusando-se até mesmo a conversar com o vice-presidente Tareq al-Hashimi, que continua no cargo. (Por Mariam Karouny)