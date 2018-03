Suposto líder terrorista de Basra é capturado no Iraque

Um suposto terrorista líder de um grupo "criminoso" que atuava na região de Basra (sul do Iraque) foi detido pelo Exército dos Estados Unidos no bairro de Rustafa, no leste de Bagdá. Segundo informou neste domingo, 8, o comando militar americano em comunicado oficial, o homem é suspeito de liderar um grupo que promove assassinatos na cidade de Basra, assim como de falsificação de documentos e de traficar armas entre o Iraque e o Irã. A detenção se deu na noite de sábado em uma operação do Exército americano na qual também foi detido um colaborador do suposto terrorista. As detenções aconteceram em uma operação das forças americanas contra organizações criminosas que treinam combatentes iraquianos no Irã, sempre segundo o comunicado. A "conexão iraniana" é uma constante nos comunicados americanos, que tentam demonstrar os vínculos que os grupos insurgentes ou meramente criminosos mantêm com o regime de Teerã.