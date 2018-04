Supostos insurgentes dinamitam escola no Paquistão Um grupo de supostos insurgentes dinamitou uma escola pública primária de meninas no noroeste do Paquistão, informou neste domingo uma fonte policial ao canal de televisão "Dawn". O fato ocorreu na noite deste sábado nos arredores da cidade de Bannu, situada na conflituosa Província da Fronteira Noroeste, disse o oficial de Polícia Mohammed Hussain Khan."Puseram explosivos ao redor dos muros e então dinamitaram o prédio que ficou destruído quase totalmente", informou. As forças de segurança paquistaneses isolaram a região e iniciaram uma investigação. Nos últimos anos, os insurgentes talibãs do Paquistão destruíram dezenas de escolas no noroeste do país, onde o movimento fundamentalista é mais forte. Os talebans se opõem à educação feminina e lutam por implantar a Lei Islâmica no sistema legal paquistanês.