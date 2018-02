Suspeito de corrupção, premiê de Israel resiste a pressões O premiê de Israel, Ehud Olmert, desafiou na sexta-feira a pressão para deixar o cargo após admitir que recebeu dinheiro de um empresário norte-americano, conforme mostrou um inquérito policial sobre o caso. A eventual queda de Olmert pode enterrar de vez o atual processo de paz, promovido a duras penas pelos Estados Unidos. Na noite de quinta-feira, dia do 60o aniversário da fundação do país, ele afirmou num pronunciamento convocado às pressas que só vai renunciar se for indiciado pelo procurador-geral. Na sexta-feira ele parecia tranquilo ao receber uma delegação canadense que angaria doações para Israel. Sobre o caso, fez apenas uma referência indireta, quando disse ter "várias questões políticas para tratar". O popular diário Maariv estampou em sua manchete que Olmert recebeu "milhões de shekels --dinheiro vivo". É uma referência ao inquérito policial que aponta doações de eleitorais de centenas de milhares de dólares por parte do financista judeu nova-iorquino Morris Talansky, que nas anotações do secretário de Olmert era citado como "o homem da lavanderia". Livres do sigilo que pesava sobre a investigação, os jornais puderam publicar minúcias do assunto que ofuscou as celebrações do 60o aniversário --cujo auge ocorre na semana que vem, com uma visita do presidente dos EUA, George W. Bush. Mas alguns articulistas questionaram a força das provas nas mãos dos promotores, já que o premiê conseguiu escapar ileso de várias investigações anteriores. "É duvidoso que Olmert possa sobreviver", escreveu o influente Nahum Barnea, do jornal Yedioth Ahronoth. "Se não for por causa do caso Talansky, seria por causa de um efeito cumulativo de todas as investigações em curso contra ele." No diário Maariv, o colunista Shalom Yerushalmi notou como Olmert disse aos israelenses "Eu nunca aceitei subornos, nunca peguei um centavo para mim mesmo". O premiê afirmou que os fundos vindos de Talansky eram doações de campanha administradas pelo antigo sócio de Olmert. (Reportagem adicional de Alastair Macdonald e Dan Williams)