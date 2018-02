Suspeito de terrorismo se declara culpado nos EUA

Associated Press,

O suspeito de terrorismo Najibullah Zazi se declarou culpado nesta segunda-feira, 21, ante uma corte federal norte-americana por ter ligações com Al-Qaeda e por conspirar para armar um atentado a bomba em Nova York.

O imigrante afegão de 25 anos confessou três crimes: conspiração para usar de destruição em massa, conspiração para cometer um assassinato em um país estrangeiro e fornecimento de material de apoio a rede extremista Al Qaeda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zazi foi preso no fim do ano passado depois de despertar a suspeita de autoridades por atravessar os Estados Unidos da cidade de Denver a Nova York em uma data próxima do aniversário dos ataques de 11 de setembro. Ele enfrentará prisão perpétua devido aos crimes dos quais assumiu a culpa.

Oficiais disseram que ele recebeu treinamento da Al-Qaeda no Paquistão, comprou produtos de beleza no Colorado e tentou usá-los para fazer uma bomba caseira em um quarto de hotel.