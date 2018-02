Taiwanês é preso por exportar componentes de mísseis ao Irã

Um taiwanês foi preso e acusado de exportação ilegal de componentes de mísseis ao Irã, violando o embargo comercial dos Estados Unidos a esse país, informou nesta quinta-feira, 4, uma fonte oficial.

As autoridades norte-americanas detiveram Yi-Lan Chen, de 40 anos, na quarta-feira na ilha de Guam, no Pacífico, por supostamente facilitar a compra e contrabandear vários componentes de mísseis dos Estados Unidos ao Irã via Taiwan e Hong-Kong, informou o Ministério Público Federal do distrito sul da Flórida.

Chen compareceu nesta quinta ante um juiz de Guam e ele o ordenou a se apresentar ante um tribunal da Flórida, mas ainda não foi marcada uma data.

O procurador federal, Jeffrey Sloman, disse que a prioridade do Departamento de Justiça é manter o país seguro e, com esse fim, investigarão e julgarão aqueles indivíduos que exportam produtos a nações com embargo, como Irã, considerado pelos EUA como um patrocinador do terrorismo.

Agentes federais descobriram o crime depois que Chen tentou exportar detonadores através de uma empresa da Califórnia sem informações sobre os clientes finais que receberiam a mercadoria.

Chen já havia exportado vários produtos de uso duplo, como motores de turbinas P200 Turbine Engines, que foram construídas para motores de aeromodelos, mas que também podem ser usadas para operar aviões militares não tripulados.

A investigação revelou que os clientes finais de Chen estavam todos no Irã, incluindo compradores da Electro Sanam Industries, uma empresa fachada da Organização das Indústrias Aeroespaciais (AIO, em sua sigla em inglês) do Irã, que está vinculada a programas de mísseis iranianos, segundo a procuradoria.

Os clientes iranianos faziam seus pedidos no e-mail de Chen, que também solicitava pela web os componentes a empresas norte-americanas e fazia os procedimentos para venda e o envio em um dos vários navios de carga com destino a Hong-Kong e Taiwan.

Chen pode pegar uma pena máxima de 20 anos de cárcere e multas de até US$ 1 milhão se for declarado culpado.