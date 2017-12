Taleban mata nove policiais no Afeganistão

CABUL, Afeganistão - Ao menos nove policiais foram mortos neste sábado, 28 de outubro, em ataques separados por insurgentes talibãs em postos policiais na província de Ghazni, afirmou um funcionário governamental afegão.

Arif Noori, porta-voz do governador da província, disse que dois postos de controle da polícia foram atacados por combatentes do Talibã nesta madrugada, deixando nove policiais mortos e dois feridos. Ele disse que seis insurgentes foram mortos e outros nove ficaram feridos na batalha, que durou quase uma hora.

O Taleban reivindicou a responsabilidade pelo ataque, de acordo com seu porta-voz, Zabihullah Mujahid. Ele disse que 14 policiais foram mortos, incluindo os dois comandantes dos postos de controle. As forças afegãs têm lutado para combater o grupo desde que os EUA e as forças da OTAN formalmente concluíram sua missão de combate no país no final de 2014, passando para um papel de contra-terrorismo e apoio.

Na província oriental de Logar, um membro do serviço dos EUA morreu por lesões sofridas em um acidente de helicóptero na sexta-feira, segundo o exército dos EUA. Seis outros membros da tripulação dos EUA ficaram feridos no acidente e estavam recebendo tratamento médico, afirmou. "Estamos profundamente entristecidos com a perda de nosso companheiro", disse o general John Nicholson, comandante do Resolute Support em Afeganistão./AP