Taleban nega que tenha se reunido com emissário da ONU

Membros do Taleban negaram, neste sábado, que seus representantes tiveram um encontro com um emissário da ONU para discutir acordos de paz no Afeganistão. Uma declaração oficial do conselho governamental taleban afirma que um encontro entre o enviado da ONU ao Afeganistão, Kai Eide, e representantes dos militantes é "fútil e sem fundamento".

Eide não admitiu publicamente a reunião, mas a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse que o oficial queria "tirar as suas próprias conclusões sobre os métodos de alguns membros do taleban".