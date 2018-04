Taleban pode ter roubado armas dos EUA no Afeganistão

Dezenas de fuzis e outras armas correm o risco de terem sido roubadas no Afeganistão porque os militares americanos perderam seu controle, e parte desse armamento pode estar em poder de militantes do Taleban, informa o jornal The Washington Post. O diário baseou-se no relatório que será apresentado nesta quinta-feira, 13, ao Congresso pelo Escritório de Controladoria (GAO, na sigla em inglês), uma agência do poder legislativo que prepara estudos a pedido dos deputados e senadores. Veja também: Enviado de Obama chega ao Afeganistão nesta quinta-feira Taleban ataca Ministério da Justiça afegão; 19 morrem A auditoria do GAO determina que se perdeu a pista de mais de um terço das 242 mil armas leves doadas às forças afegãs pelos Estados Unidos, um arsenal que inclui milhares de fuzis AK-47, assim como morteiros, metralhadoras e lança-granadas. Não há registros confiáveis que mostrem que ocorreu com outras 135 mil armas doadas por outros países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, e recentemente a operação militar estrangeira passou ao comando da Otan. "Muitas das armas, fornecidas entre 2004 e 2008, ficaram em depósitos militares administrados por afegãos, nos quais há um grande histórico de deserções, roubos e sistemas de vigilância deficientes", acrescentou o jornal. "Frequentemente os armazéns consistem em galpões com portas de madeira e um cadeado", sustenta. Além disso, procedimentos contábeis básicos como o registro dos números de série das armas, foram omitidos, o que pôs o armamento, avaliado em milhões de dólares, "em grave risco de roubo ou perda", acrescenta o documento, citado pelo Post.