Taleban toma várias vilas no sul do Afeganistão

Centenas de militantes do Taleban tomaram várias vilas no sul do Afeganistão nesta segunda-feira, 16, nas proximidades de Kandahar, segunda maior cidade do país. Forças locais e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estavam se reorganizando para enfrentar essa ameaça, informaram as autoridades. Veja também: Taleban ataca prisão afegã e liberta mais de mil detentos Mohammad Farooq, líder do governo no distrito de Arghandab, na província de Kandahar, disse que cerca de 500 militantes do Taleban se mudaram para seu distrito e tomaram várias vilas. Arghandab fica logo ao norte da cidade de Kandahar - outrora um bastião do Taleban. Segundo líderes locais, os militantes podem usar Arghandab como base para um ataque contra Kandahar. A investida ocorre três dias depois de um sofisticado ataque do Taleban a uma prisão de Kandahar libertar 400 insurgentes. O porta-voz da Otan Mar Laity anunciou o envio de tropas para enfrentar as "potenciais ameaças." Também nesta segunda-feira, as forças afegãs e da coalizão liderada pelos Estados Unidos anunciaram a morte de 35 militantes, durante confrontos no sul do país. Vinte deles morreram na província de Zabul, no domingo, e outros 15 na província de Helmand, no sábado. Mais de 1.900 pessoas morreram em episódios de violência relacionada à insurgência neste ano, segundo dados oficiais do governo afegão e de países ocidentais.