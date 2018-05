Taliban concorda em libertar 19 reféns sul-coreanos O Taliban concordou em libertar 19 reféns sul-coreanos mantidos no Afeganistão desde meados de julho, informou o governo da Coréia do Sul na terça-feira. Segundo um porta-voz do presidente sul-coreano, o Taliban concordou em soltar os asiáticos depois que a Coréia do Sul resolveu atender a certas condições, como proibir seus cidadãos de conduzir atividades missionárias cristãs no Afeganistão. A TV Al Jazeera, com sede no Catar, disse que o acordo aconteceu depois que a Coréia do Sul aceitou retirar suas tropas do Afeganistão antes do final do ano. O porta-voz sul-coreano não comentou a retirada das tropas e disse que a libertação dos reféns poderia ainda levar um tempo. O Taliban capturou 23 voluntários sul-coreanos cristãos em 19 de julho, de um ônibus na província de Ghazni. O grupo matou dois reféns após uma série de prazos terem expirados, mas libertaram duas mulheres em um gesto de boa vontade durante a primeira rodada de negociações. Este é o maior caso de sequestro na renovada campanha do Taliban desde que as tropas lideradas pelos Estados Unidos derrubaram o grupo do poder no Afeganistão em 2001.