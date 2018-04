Taliban diz que EUA repetirão derrota soviética no Afeganistão

"Os americanos egoístas precisam aprender uma lição da derrota russa e não lutar mais uma batalha sem sentido com os zelosos afegãos e retirar suas forças invasoras o mais rápido possível", disse o Taliban afegão em uma declaração enviada por email à imprensa.

As forças da antiga União Soviética saíram do Afeganistão em 1989 após entregar a segurança para as mãos do governo que foi rapidamente derrotado por confrontos liderados por grupos mujahideen, muitos dos quais foram inicialmente ajudados pelos EUA e pelo Paquistão.

Agora, os EUA e a Otan estão correndo contra o relógio para treinar uma força de 350 mil policiais e soldados afegãos, que assumirão todas as responsabilidades da segurança antes do fim de 2014, em meio a um grande ceticismo.

"Os invasores americanos de hoje e seus aliados da coalizão estão enfrentando o mesmo futuro que os invasores russos enfrentaram no passado", acrescentou a declaração do Taliban, referindo-se à guerra liderada pela Otan que entra agora em seu décimo primeiro ano.

A comparação entre as duas guerras não se limita à declaração do Taliban - a preocupação cresce entre os afegãos e os analistas.

"Quando as tropas soviéticas foram embora, foi uma retirada militar e econômica. Uma vez que os americanos partirem, todo o resto irá com eles", disse Mir Ahmad Joenda, que foi membro do Parlamento afegão durante a época comunista e agora trabalha no Fórum da Sociedade Civil.