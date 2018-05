Taliban liberta 12 sul-coreanos reféns no Afeganistão Insurgentes do Taliban libertaram 12 reféns sul-coreanos nesta quarta-feira, um dia depois de fechar um acordo com negociadores da Coréia do Sul e da Indonésia para libertar 19 voluntários cristãos. Três sul-coreanas foram libertadas na primeira leva, nesta manhã, seguidas por outras quatro mulheres e um homem -- entregues para membros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na província afegã de Ghanzi, informaram testemunhas à Reuters. Um terceiro grupo foi solto nesta tarde -- três mulheres e um homem. Testemunhas da Reuters viram as três primeiras mulheres libertadas usando longos e tradicionais véus, chorando, enquanto sentavam no veículo da Cruz Vermelha. O representante do Taliban Qari Mohammad Bashir, que participou das negociações, disse que espera que todos os reféns sejam soltos em dois ou três dias, disse ele à agência de notícias Imprensa Islâmica do Afeganistão, sediada no Paquistão. No dia 19 de julho, o Taliban sequestrou 23 voluntários sul-coreanos que estavam dentro de um ônibus, em Ghazni. O grupo matou dois dos reféns após uma série de prazos expirados de negociação, mas libertou duas mulheres em um gesto de boa vontade durante a primeira rodada de conversas. O governo da Coréia do Sul afirmou que o acordo para libertar os 19 reféns tem como condição a retirada das tropas do país ainda este ano e a proibição de que sul-coreanos exerçam atividades missionárias no Afeganistão. A Coréia do Sul já havia decidido antes da crise em retirar seu contingente de cerca de 200 engenheiros e funcionários médicos do Afeganistão até o fim de 2007. Desde que os voluntários foram sequestrados, o governo proibiu seus habitantes de viajarem ao país. (Com reportagem adicional de Sayed Salahuddin Jack Kim e Jessica Kim)