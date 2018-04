Taliban liberta autoridade paquistanesa sequestrada Autoridades paquistanesas libertaram dois combatentes do Taliban em troca de um oficial sequestrado no Vale de Swat, onde o governo busca pela paz oferecendo tolerância à lei islâmica sharia, disse um porta-voz militante. "Nós libertamos o oficial e seus seis guardas em troca de dois colegas", disse Muslim Khan à Reuters, um porta-voz do Taliban, no final de domingo. Syed Mohammad Jawed, comissário da divisão Malakand que inclui Swat, confirmou que o oficial e seus guardas foram libertados, mas se negou a comentar sobre qualquer troca. Militantes do Taliban sequestraram a autoridade no domingo, após dois de seus companheiros terem sido capturados em Peshawar, capital da Província da Fronteira Noroeste, no dia anterior. (Reportagem de Junaid Khan)