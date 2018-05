Taliban se diz otimista em resolver a crise dos reféns O diálogo entre representantes do Taliban e diplomatas da Coréia do Sul sobre os 21 reféns coreanos em poder do grupo extremista está indo bem neste sábado, segundo negociadores do Taliban. Eles dizem acreditar que libertarão os cativos. "Nós asseguramos que todos os coreanos serão libertados e irão para casa", afirmou Mawlavi Nasrullah, um dos dois negociadores do Taliban. "E os integrantes presos do Taliban vão para casa também", disse ele à imprensa na cidade de Ghazni, onde os diplomatas coreanos e o Taliban se reúnem desde o fim da sexta-feira. O outro negociador do Taliban, Qari Bashir, declarou: "Estamos muito esperançosos que esse tema será resolvido hoje ou amanhã". No entanto, uma autoridade governamental em Seul afirmou que a libertação dos reféns provavelmente não se dará nesse prazo. "Esperamos que o Taliban os liberte o quanto antes, mas não vemos isso como algo que deve acontecer hoje ou amanhã", afirmou a fonte, sob a condição de anonimato. Não está claro como, com que autoridade, os negociadores coreanos poderão atender a demanda do Taliban, ou seja, viabilizar que integrantes presos do grupo sejam trocados pelos reféns. Os reféns coreanos, integrantes de um grupo cristão de voluntários, foram seqüestrados quando num ônibus, na cidade de Ghazni, há mais de três semanas. O negociador do Taliban Bashir disse que os reféns estão bem. Foi o prefeito o de Ghazni, Merajuddin Pattan, que anunciara no início deste sábado que um segundo dia de negociações estava em andamento. "As conversas continuam. Não chegamos a nenhum resultado", afirmara. O Taliban já matou dois reféns homens e ameaça matar mais dos restantes 21, 18 deles mulheres, caso prisioneiros integrantes do grupo não sejam libertados. O governo sul-coreano se encontra sob pressão interna intensa para assegurar a libertação dos reféns, mas não tem autoridade própria para atender ou recusar a reivindicação do Taliban. Autoridades afegãs e aliados, como os Estados Unidos, temem que a troca de membros presos do Taliban pelos reféns incentive mais seqüestros. Por isso, as autoridades afegãs chegaram a descartar a troca e a ameçar a libertação dos reféns pela força. O governo afegão, agora, porém, garante a segurança dos negociadores do Taliban em Ghazni, onde o prefeito da cidade participa do diálogo. "Não acho que termina hoje, pode terminar amanhã", disse o prefeito à Reuters. (Colaboraram Hamid Shalizi, de Cabul, e Cheon Jong-woo, de Seul)