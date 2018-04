Teerã não autoriza manifestações agendadas para o sábado

A manifestação prevista para o sábado, 20, pelos partidários do candidato oposicionista à presidência do Irã Mir Hussein Mousavi em protesto aos resultados das eleições não foi autorizada, informou nesta sexta-feira, 19, Morteza Tamadon, governador de Teerã. Também no sábado, o Conselho dos Guardiães marcou um encontro com os três candidatos derrotados para discutir suas queixas.

"Não foi expedida nenhuma autorização. Espero que, na medida que não foi autorizada, a manifestação não seja realizada", disse Tamadon. O governador acrescentou que os protestos realizados nos últimos dias pelos partidários de Mousavi contra a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad "eram ilegais".

Uma manifestação também foi programada para esta sexta-feira pelos partidos de Mousavi e pelo também derrotado Mehdi Karroubi, mas ambos pediram aos seus eleitores que participassem apenas dos protestos do sábado.

O aiatolá Ali Khamenei aos protestos "ilegais" nas ruas de Teerã que objetivam alterar o resultado das eleições. O líder religioso, entretanto, reiterou que o Conselho dos Guardiães examinará as reclamações dos candidatos derrotados, mas que para isso ocorra, devem utilizar os "canais legais" para expressar seus protestos.

Enquanto os motivos e as condições impostas para o encontro no Conselho não são claram, o convite de reunião dos opositores pelo organismo, que investiga os pedidos de fraude sobre o pleito, foi visto como o primeiro sinal de que as autoridades estão preparadas para algum tipo de diálogo político.

Segundo um porta-voz do Conselho dos Guardiães, os 12 membros do organismo começaram a examinar cuidadosamente um total de 646 queixas submetidas em conexão com a eleição de 12 de junho, cujos resultados oficiais apontaram a vitória de Ahmadinejad.

As queixas incluem a falta de cédulas eleitorais, a tentativa de convencer ou forçar pessoas a votar em um candidato em particular e a proibição ou expulsão de representantes de candidatos em locais de votação, disse Kadkhodai.

Os resultados oficiais mostraram uma vitória fácil do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, com 63% dos votos. A oposição esperava um resultado mais apertado e o principal rival de Ahmadinejad, o moderado Mir Hussein Mousavi, que obteve apenas 34% da votação, alegou que houve fraude generalizada e exigiu a realização de novas eleições, dando início à onda de protestos.

Texto atualizado às 17h45.