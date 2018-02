Temor de guerra civil toma conta de 2a maior cidade do Líbano As lojas fecharam as portas e os veículos desapareceram das ruas da segunda maior cidade do Líbano, Trípoli, na segunda-feira, quando começaram a se enfrentar os combatentes sunitas aliados do governo e os integrantes da minoria alauíta, partidária da Síria. "Ninguém mais sabe o que vai acontecer em Trípoli. Todas as seitas e todos os líderes políticos formaram milícias. Qualquer um pode ser parado na rua e obrigado a mostrar sua identidade", disse à Reuters Saleh Aref, enquanto fechava a porta de sua loja de acessórios. A histórica cidade, famosa por seu castelo dos cruzados, pelo mercado árabe e por seus doces típicos, é o palco mais recente de um conflito que já matou mais de 80 pessoas no Líbano nos últimos seis dias. Trípoli é uma cidade de maioria sunita, com laços comerciais e familiares com a Síria. Alguns poucos milhares de alauítas moram no bairro de Jebel Mohsen, em uma colina. Vilarejos cristãos abrigam-se nas proximidades, aos pés da cadeia de montanhas Cedro. Milicianos alauítas trocaram granadas lançadas por foguete e disparos de metralhadora com combatentes sunitas pró-governo no bairro de Bab Tebbaneh, perto do mar. Seis pessoas ficaram feridas. "Não queremos uma guerra sectária, mas se eles quiserem, nós estamos prontos. Somos libaneses, mas temos orgulho de nossos laços com a Síria", afirmou Saleh Abdul Latif, líder do bairro alauíta. O sentimento encontrou eco do outro lado, onde os sunitas acusam os alauítas de tentar reintroduzir a influência síria sobre o Líbano, que atingiu seu grau máximo entre o final da guerra civil, em 1990, e 2005, quando as forças sírias deixaram o território libanês. Bashar al-Assad, presidente da Síria, é alauíta. SEM FIM À VISTA "Trípoli caminha rumo a um massacre se os alauítas não depuserem suas armas. Não estou dizendo que todos os alauítas são agentes sírios, mas eles deveriam agir de forma a evitar novos derramamentos de sangue", afirmou um engenheiro que não quis ter sua identidade revelada. O Exército libanês interrompeu as principais vias de acesso à área dos combates. No entanto, os militares não teriam poder suficiente para acabar com os enfrentamentos. Milicianos podiam ser vistos percorrendo as ruas, com as armas à mostra. "Nossos olhos estão voltados para o xeique Saad", gritou um combatente, referindo-se a Saad al-Hariri, líder do atual bloco majoritário do Parlamento libanês e filho do ex-primeiro-ministro Rafik al-Hariri, cujo assassinato, em 2005, atirou o país em uma crise política. O ex-premiê mantinha em Trípoli uma disputa com a família Karami, aliada da Síria e do Hezbollah. O líder dessa família, Rashid Karami, afirmou que a tomada de Beirute pelo Hezbollah e seus aliados não se repetiria em Trípoli. Karami pediu que os combatentes de seu grupo saíssem das ruas. No entanto, poucos prevêem que a paz estabeleça-se dentro em breve e muitos temem uma repetição da guerra civil (iniciada em 1975). "A atmosfera é de guerra civil, mas o nome dos envolvidos é diferente," disse um gerente da loja de doces Hallab, conhecida por seus produtos desde 1881. "Antes, em Trípoli, eram os sunitas contra as milícias cristãs", afirmou. "Agora são os sunitas contra os alauítas. Isso não acaba nunca."