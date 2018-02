Terceiro atentado na semana mata mais 40 xiitas no Iraque

Ao menos 40 pessoas morreram e 154 ficaram feridas nesta sexta-feira, 5, com a explosão de dois carros bombas na cidade sagrada de Kerbala, no Iraque, onde milhares de peregrinos xiitas participam de um ritual religioso, disseram autoridades de segurança e de saúde. É o terceiro atentado contra xiitas no país em uma semana.

O ataque ocorreu no último e mais importante dia do Arbain, culto para celebrar o aniversário de morte do imã Hussein, sobrinho do profeta Maomé e pai do xiismo, cujo mausoléu fica em Kerbala.

Devido à gravidade dos feridos, as fontes não descartam um aumento no número de mortos.

Na segunda e na quarta-feira, outros atentados deixaram mais de 70 mortos. Os ataques também ocorrem em meio a um impasse na justiça iraquiana, que deve decidir se permite ou não a candidatura de partidários do ex-ditador Saddam Hussein nas eleições parlamentares de 7 de março.

O ataque mais sangrento foi registrado no último dia 1º, quando 41 pessoas perderam a vida e 106 ficaram feridas em um atentado suicida cometido por uma mulher na zona norte de Bagdá.

As explosões de hoje aconteceram no mesmo lugar onde, há dois dias, cerca de 20 pessoas morreram e 117 ficaram feridas em virtude da detonação de uma motocicleta-bomba.

Todos esses atentados aconteceram apesar do reforço na segurança lançado efetuado por ocasião da peregrinação anual dos xiitas.

Com informações da Reuters, Efe e Associated Press. Atualizada às 14h54