Termina o Ramadã para os fiéis muçulmanos

Terminou nesta sexta-feira, 12, o mês sagrado no calendário muçulmano. Durante este mês, o nono do calendário muçulmano, os fiéis devem abster-se de comer, beber, fumar ou manter relações sexuais do amanhecer até o anoitecer. O período corresponde ao da revelação do Corão ao profeta Maomé. Para estrangeiros, o mês sagrado também significa modificar alguns hábitos. Muitos restaurantes e lojas de bebidas alcóolicas fecham suas portas, e os preços de táxis e outros serviços costumam subir. Nem todos os muçulmanos são obrigados a jejuar. Crianças, doentes e mulheres grávidas estão isentas. O horário de trabalho é restrito e, ao cair da noite, os muçulmanos então se reúnem com familiares e amigos para quebrar o jejum.