Terremoto abala província no norte do Irã, diz agência Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu uma província no norte do Irã na terça-feira, mas não havia informações imediatas sobre vítimas, informaram agências iranianas. "Um terremto relativamente forte abalou grande parte da província de Zanjan na manhã de terça-feira", informou a agência oficial IRNA, acrescentando que pessoas assustadas correram para fora de suas casas e que as comunicações telefônicas foram interrompidas em algumas regiões. O Irã é um país frequentemente atingido por terremotos. (Reportagem de Zahra Hosseinian)